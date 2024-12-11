Через несколько дней песню можно будет услышать.

Народная артистка Украины Ирина Билык сделала подарок своим поклонникам и перепела свой известный хит "Девочка" на украинском языке! Песня, созданная еще в 2011 году, получила новую жизнь благодаря дуэту с талантливой певицей Машей Кондратенко.

"Наконец-то! Я так радуюсь, что со мной произошла эта история. Я благодарю судьбу за знакомство с Ирой и за мою любимую ее песню, которую вы все уже через несколько дней сможете услышать на украинском!" - поделилась эмоциями Маша Кондратенко в Instagram.

Премьера обновленной версии "Девочки" запланирована на 13 декабря. В сети уже появился фрагмент припева, который сразу покорил сердца слушателей.

Поклонники Ирины Билык в восторге от украиноязычной версии хита и ее дуэта с Машей Кондратенко. В комментариях они выражают свой восторг.

Реакция соцсетей:

"Вау! Ждем!"

"Песня заиграла новыми красками. Нереально круто перепели. Реанимировали забытое, от ностальгии слезы на глазах"

"Ой, какая крутая украиноязычная версия"

"Ой, наконец-то! Можно будет на всю громкость официально слушать в машине"

"Ждем с нетерпением!"

"Ирина Билык и Маша Кондратенко - шикарное сочетание"

"На украинском просто фантастически, такой вайб!"

Обновленная "Дівчинка" обещает стать настоящим хитом! Сочетание неповторимого вокала Ирины Билык, нежного голоса Маши Кондратенко и красоты украинского языка создает особую атмосферу и дарит новые эмоции.

Напомним, Ирина Билык воссоединилась с бывшим мужем.

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