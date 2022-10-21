Сделать ремикс на песню CHEEV "Мрієшся", как признаются KOLABA, их вдохновил его первый хит "Гарно так".

KOLABA совместно с исполнителем нашумевшего хита "Гарно так" CHEEV записали ремикс версию на песню "Мрієшся".

Песня сочетает ритмический ремикс и глубокую лирику о внутренних переживаниях. По словам CHEEV, эта песня — об ощущениях человека после расставания, когда новый этап в жизни еще не успел начаться, а призраки прошлого продолжают догонять.

"Сделать ремикс на песню CHEEV "Мрієшся" нас вдохновил его первый хит "Гарно так", который с первого прослушивания заседает глубоко в душу. Пережив эмоцию, переданную в новом произведении, мы хотели подать в своей интерпретации и таким образом донести свое видение этого эмоционального шедевра!" - отметили KOLABA.

Оригинальная версия "Мрієшся"

Кто такой CHEEV

CHEEV – автор и исполнитель собственных песен из Минска, который поет на украинском и беларуском языке. Получив опыт в качестве участника музыкальных талант-шоу в Украине и Беларуси и кавер-исполнителя, артист сформировал собственный стиль, в котором он комбинирует популярную музыку с элементами инди, альтернативы.

CHEEV — это цепкие балладные мелодии вместе с танцевальными битами и яркими припевами. Чувственный вокал и тексты о внутренних переживаниях, знакомые каждому слушателю.

KOLABA - что это за проект

KOLABA – это музыкальный проект, который с первых дней войны начал выражать свою гражданскую позицию и осуждать действия Российской Федерации. Проект был создан для поддержания морального духа ВСУ и всех украинцев.

Также одна и из основных целей - это развитие и популяризация украинской музыки (коллаборации с артистами в нетипичных для них стилях и ремиксах).

Хиты KOLABA: "Пацики на Моциках", "Патрон пес Dance" и ремиксы на популярных артистов "EeOneGuy, To Eternity - Теплый дождь", "Маша Кондратенко - Ванька-встанька" завирусились в ТікТок и YouTube.

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