Владимир Зеленский призвал мир помочь Украине.

24 июня в Великобритании стартовал масштабный музыкальный фестиваль Гластонбери. В рамках события показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Ролик показали перед началом концерта The Libertines.

По словам Зеленского, украинцы очень хотят вернуться к своей прежней жизни и наслаждаться свободой. Но мы не можем наслаждаться летом, так как 24 февраля Россия развязала полномасштабную войну на территории нашей страны.

"Мы в Украине тоже хотели бы жить, как раньше, и наслаждаться свободой и этим чудесным летом. Но мы не можем, потому что произошло самое страшное", – сказал Зеленский.

Также он призвал зрителей фестиваля говорить о войне в Украине, рассказывать всему миру правду о зверствах оккупантов и помогать украинцам.

"Чем больше будет людей, которые присоединятся к нам, чтобы защищать свободу и правду, тем скорее эта война закончится", - добавил президент.

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская рассказала о своем супруге, президенте Владимире Зеленском. По ее словам, он знает, как работать с камерами, но он не играет.

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