Ранее Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении Евровидения-2023 после анализа ситуации с безопасностью по состоянию на июнь 2022 года.

Сегодня, 21 июня, в столице Нидерландов состоялся благотворительный телемарафон в поддержку Украины Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Участниками мероприятия стали звезды самого популярного песенного конкурса Европы, а также политические лидеры, общественные активисты и деятели культуры. Этим благотворительным событием участники в очередной раз напоминают о намерениях и готовности Украины стать частью ЕС и демонстрируют несокрушимость украинского духа перед лицом врага.

Группа Kalush Orchestra открыла концерт своей песней Stefania. Выступление завершилось призывом Олега Псюка о проведении следующего Евровидения в Украине.

"Обними Украину! Евровидение в Украине!",- заявил певец.

Напомним, Европейский вещательный союз заявил 17 июня, что конкурс Евровидение в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились в Великобританию, ведь они заняли второе место в этом году.

BBC ведет переговоры с Европейским вещательным союзом о проведении мероприятия. Этот шаг был бы разрывом традиции проводить мероприятие в следующем году в стране победителя.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не соглашается с характером принятия решения ЕВС относительно невозможности проведения Международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в стране.

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