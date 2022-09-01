СЕО MOЗGI GROUP отметила, что было трудно найти качественного сонграйтера, который бы создавал "попсовый материал".

Соучредитель продюсерского центра MOЗGI GROUP Ирина Горовая рассказала, что в настоящее время единственным активным проектом лейбла является DOFOREEVA. Раньше Надя пела на русском, однако сейчас переводит свой репертуар на украинский. Как отметила Горовая в интервью порталу "МУЗВАР", автора песен в стиле поп именно на украинском было очень трудно найти.

"Мы искали с кем поработать, произошла смена языка в творчестве. Мы не пели на украинском не потому, что не хотели, а потому, что сложно было найти украинских сонграйтеров, которые подошли бы для исполнителя, того контента, что пела Надя. У нас есть классная лирика, фолк, рэп, а вот "попсовый материал" было сложно найти, его надо было прочувствовать. Мы хотели, чтобы украинский в песнях Нади прозвучал так, чтобы все сказали: "Ого, он на украинском звучит лучше, чем на русском", - сказала Горовая.

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Сообщается, что в сентябре артистка продюсерского центра MOЗGI GROUP Дорофеева презентует новый мини-альбом "Сенси". В него войдут песни, написанные в коллаборации с саунд-продюсером Ваней Клименко и исполнительницами Jerry Heil и alyona alyona. По словам Горовой, основной задачей было найти новое звучание, органичное для исполнительницы.

Напомним, ранее Ирина Горовая ответила, забывают ли в Украине Потапа.

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