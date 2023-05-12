Результаты второго полуфинала Евровидения-2023 / Скриншот

11 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. В этот раз выступали участники из 16 стран, однако дойти до гранд-финала удалось только десятерым.

Кто попал в финал Евровидения-2023

  • Албания - Albina & Familja Kelmendi 
  • Кипр - Andrew Lambrou
  • Эстония - Alika
  • Бельгия - Gustaph
  • Австрия - Teya & Salena
  • Литва - Monika Linkyte
  • Польша - Blanka
  • Австралия - Voyager
  • Армения - Brunette
  • Словения - Joker Out

Видео дня

Отметим, финал конкурса состоится 13 мая. Уже в субботу станет известно, кто победит в этом году. Кроме того, именно в финале выступит украинская группа TVORCHI. Пока букмекеры поставили Украину на третье место, но перед финалом они еще могут изменить свой прогноз. 

Кто победил в первом полуфинале Евровидения

В первом полуфинале выступили представители 15 стран, но не все прошли в финал. Так, среди победителей оказались Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Стоит отметить, что букмекеры пророчат победу Loreen из Швеции, которая ранее уже побеждала на Евровидении.

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