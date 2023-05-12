В гранд-финал прошли 10 стран-участников.

11 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. В этот раз выступали участники из 16 стран, однако дойти до гранд-финала удалось только десятерым.

Кто попал в финал Евровидения-2023

Албания - Albina & Familja Kelmendi

Кипр - Andrew Lambrou

Эстония - Alika

Бельгия - Gustaph

Австрия - Teya & Salena

Литва - Monika Linkyte

Польша - Blanka

Австралия - Voyager

Армения - Brunette

Словения - Joker Out

Видео дня

Отметим, финал конкурса состоится 13 мая. Уже в субботу станет известно, кто победит в этом году. Кроме того, именно в финале выступит украинская группа TVORCHI. Пока букмекеры поставили Украину на третье место, но перед финалом они еще могут изменить свой прогноз.

Кто победил в первом полуфинале Евровидения

В первом полуфинале выступили представители 15 стран, но не все прошли в финал. Так, среди победителей оказались Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Стоит отметить, что букмекеры пророчат победу Loreen из Швеции, которая ранее уже побеждала на Евровидении.

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