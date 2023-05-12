11 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. В этот раз выступали участники из 16 стран, однако дойти до гранд-финала удалось только десятерым.
Кто попал в финал Евровидения-2023
- Албания - Albina & Familja Kelmendi
- Кипр - Andrew Lambrou
- Эстония - Alika
- Бельгия - Gustaph
- Австрия - Teya & Salena
- Литва - Monika Linkyte
- Польша - Blanka
- Австралия - Voyager
- Армения - Brunette
- Словения - Joker Out
Отметим, финал конкурса состоится 13 мая. Уже в субботу станет известно, кто победит в этом году. Кроме того, именно в финале выступит украинская группа TVORCHI. Пока букмекеры поставили Украину на третье место, но перед финалом они еще могут изменить свой прогноз.
Кто победил в первом полуфинале Евровидения
В первом полуфинале выступили представители 15 стран, но не все прошли в финал. Так, среди победителей оказались Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.
Стоит отметить, что букмекеры пророчат победу Loreen из Швеции, которая ранее уже побеждала на Евровидении.