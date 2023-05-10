Уже известны итоги первого полуфинала.

9 мая состоялся первый полуфинал конкурса песни Евровидение-2023. Всего на сцене выступили 15 представителей разных стран, однако попасть в финал удалось только десятерым из них.

Кто попал в финал Евровидения-2023

Хорватия - Let 3

Молдова - Pasha Parfeni

Швейцария - Remo Forrer

Финляндия - Käärijä

Чехия - Vesna

Израиль - Noa Kirel

Португалия - Mimicat

Швеция - Loreen

Сербия - Luke Black

Норвегия - Alessandra

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Отметим, финал конкурса состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. Именно в финале выступит украинская группа Tvorchi с песней Heart of steel.

На данный момент букмекеры пророчат победу шведке Loreen. С тех пор, как стало известно об ее участии в конкурсе, именно она вырвалась на первое место в рейтинге букмекеров. Однако ранее они ставили на Tvorchi.

Первый полуфинал запомнился несколькими яркими выступлениями, в том числе группы из Хорватии. Let 3 вышли на сцену без штанов, чем поразили зрителей.

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