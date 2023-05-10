9 мая состоялся первый полуфинал конкурса песни Евровидение-2023. Всего на сцене выступили 15 представителей разных стран, однако попасть в финал удалось только десятерым из них.
Кто попал в финал Евровидения-2023
- Хорватия - Let 3
- Молдова - Pasha Parfeni
- Швейцария - Remo Forrer
- Финляндия - Käärijä
- Чехия - Vesna
- Израиль - Noa Kirel
- Португалия - Mimicat
- Швеция - Loreen
- Сербия - Luke Black
- Норвегия - Alessandra
Отметим, финал конкурса состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. Именно в финале выступит украинская группа Tvorchi с песней Heart of steel.
На данный момент букмекеры пророчат победу шведке Loreen. С тех пор, как стало известно об ее участии в конкурсе, именно она вырвалась на первое место в рейтинге букмекеров. Однако ранее они ставили на Tvorchi.
Первый полуфинал запомнился несколькими яркими выступлениями, в том числе группы из Хорватии. Let 3 вышли на сцену без штанов, чем поразили зрителей.