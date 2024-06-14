Артистка выпустила композицию под названием "Театр".

Главная загадка украинского шоу-бизнеса, популярная певица Klavdia Petrivna презентовала новый трек "Театр". Исполнительница заинтриговала, что песня - это намек на то, что будет происходить во время ее сольных концертов в августе.

В привычном для себя стиле артистка осветила важные темы для общества. В частности, смыслом песни "Театр" является осознание, что каждый играет свою роль. А собственные чувства и эмоции люди тщательно скрываются под масками.

Звезда показывает отражение жизни через призму сцены, где обыденность становится спектаклем, а люди превращаются в актеров, которые постоянно пытаются выдавать себя за других.

"Вся жизнь - театр! Люблю превращать рутину в интересный спектакль, играть роли и интриговать. Пусть эта песня станет небольшим намеком... Скоро увидимся", - указала Klavdia Petrivna.

Певица напомнила о своих первых сольных концертах в столичном Дворце Спорта в августе, где она, вероятно, раскроет свою личность для поклонников. Однако некоторые из фанатов убеждены, что загадочная звезда сохранит интригу, и продолжит выступать в маске.

Реакция поклонников

Поклонники творчества Klavdia Petrivna выразили свой восторг от ее нового трека. Они пишут, что артистка - это настоящий прорыв в украинской музыке, а другие даже призывают исполнительницу принять участие в конкурсе Евровидение в следующем году:

"Жаль что нельзя поставить тысячу лайков... Как всегда - непревзойденно!"

"Браво! Спасибо искренне, Клавдия Петровна, за каждую песню. Пой!"

"Неповторимая Клавдия Петровна, чистосердечно благодарна тебе за то, что ты есть. Какой же талантливый наш народ! Пришло таки время для проявления везде и повсюду"

"У вас каждая песня хит, быстро на "Евровидение-2025" надо"

Напомним, ранее Артем Пивоваров выпустил совместный хит с загадочной Klavdia Petrivna.

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