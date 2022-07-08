Съемки клипа проводились в живописных местах западной Украины, где и родилось понятие "мольфар".

Украинский экстрасенс Макс Гордеев на праздник Ивана Купала презентовал свою первую видеоработу на песню-предсказание "Мольфар", которая обращается к силе предков. Этот поистине мини-фильм расскажет зрителям мистическую историю борьбы добра со злом, погрузит в наши традиции, напомнит каждому, кто мы есть и в чем наша настоящая сила! Эта песня о каждом из нас, ведь мы по своему роду язычники, знатоки тайных сил. Если ты украинец - ты уже мольфар!

"Эта песня настолько близка мне, в ней такой глубокий тайный смысл, что сначала после записи мне было трудно отдать ее на всеобщее обозрение. Но такие песни должны быть и именно сегодня звучать! Каждый хоть раз интересовался мистикой или неизведанным, каждого хоть немного тянет в этом направлении – да это не просто так. Это заложено в наших корнях, течет с кровью. Наши предки были язычниками, хоть мы и забыли об этом, но тайные знания всегда живут у нас. Поэтому каждый украинец даже не подозревает, что может приблизить нашу победу своей силой", - сказал Гордеев.

Он добавил, что 7 июля - важнейший день! Ивана Купала издавна является мощным праздником, когда врата между нашими забытыми силами становятся еле заметными. В эту дату мы освободили древнюю мощь, что берегут мольфары! История, показанная в клипе является реальной картиной в энергетическом плане настоящего, она создана, чтобы приблизить победу и напомнить наши обычаи.

Съемки клипа проводились в живописных местах западной Украины, где и родилось понятие "мольфар", с профессиональной командой, что снимали самые титулованные украинские фильмы в мировом масштабе такие как - "Штольня", "Тени не забытых предков" и другие.

Этот мини-фильм удивит сюжетом и параллелями с настоящим, ведь ответит на вопрос: "В чем ваша сила?".

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