Вырученные деньги от трансляции композиции пойдут на благотворительность.

Группа "Океан Эльзи" презентовала новую версию композиции"Весна", оригинал которой был опубликован в конце января текущего года. Новая песня была записана совместно с французскими музыкантами.

Как известно, идея перезаписать трек с использованием французского и украинского языков принадлежит Studio d'IKKEN.

"Мы обратили внимание на песню ОЭ с поэтическим названием "Весна", в которой упоминаются выдающиеся французские поэты Аполлинер, Верлен, Рембо. К сожалению, весна 2022 года вместо обновления принесла полномасштабную войну в Украину, которая шокировала всех европейцев, вызвав широкое движение солидарности по всему континенту. Мы присоединились тоже", - заявил исполнитель Studio d'IKKEN.

Средства, полученные от релиза новой версии песни, будут перечислены на помощь украинским детям - фонду ЮНИСЕФ.

Оригинальная версия "Весна" - Океан Эльзы

Напомним, легендарные The Rasmus спели на украинском и впечатлили сеть.

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