Демки Джамале 'не зашли': ROXOLANA рассказала, как создавала альбом современных колядок с популярными артистами

На днях певица и сонграйтерка ROXOLANA презентовала новый альбом "Настроение: колядовать Vol. 2", популяризирующий колядки и рождественские традиции. В него вошли дуэты с известными украинскими артистами - Jamala, KOLA, Tayanna, alyona alyona, Parfeniuk и группой TVORCHI.

В интервью проекту "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ певица призналась: чтобы отыскать древние колядки для второго альбома, пришлось копнуть глубже. Так, alyona alyona привезла с Бойковщины аж две рождественские песни. Тогда как поиски с Jamala были долгими. Дуэтную композицию они выбирали из десятка песен, а первые несколько демоверсий артистке не нравились.

"С Джа у нас было пять или шесть колядок на рассмотрение, три демки ей "не зашли" в хорошем смысле. Она записала мне кружочек и сказала: "Роксоланочка, привет, ну, не продали". И так засмеялась, как она любит. Но в конце концов совместными усилиями мы нашли ту самую колядку", - рассказала ROXOLANA.

Видео дня

Так, в альбоме "Настроение: колядовать Vol. 2" с Jamala звучит колядка "Ой вижу в море корабля", в которой корабль символизирует целую вселенную. Услышать ее вживую можно будет уже 25 декабря, в 21:00. В вечер Рождества телеканал ТЕТ соберет зрителей вместе за просмотром концерта "Очень теплое Рождество с ROXOLANA". В интервью певица анонсировала, что кроме десяти артистов - MONATIK, Jamala, KOLA, TVORCHI, KAZKA, alyona alyona, Tayanna, Марии Квитки, Parfeniuk и Филиппа Коляденко, к ее праздничному шоу присоединятся ведущий Тимур Мирошниченко и ветеран Александр Терен.

"У нас есть артист ритмолов, у него без танцев вообще не обходится. Есть несколько танцевальных колядок с KOLА, Parfeniuk, они в танцевальном попстиле. Поэтому будут и танцы, и поздравляющие. У нас есть прекрасное поздравление Тимура Мирошниченко, он к нам присоединится. Александр Терен, с которым мы дружим, также присоединится", - рассекретила ROXOLANA.

Большой рождественский концерт "Очень теплого Рождества с ROXOLANA" состоится 22 декабря в столичном Дворце Украина. Его телевизионную версию смотрите всей семьей 25 декабря, в 21:00 на телеканале ТЕТ.

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