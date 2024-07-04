Артисты запремьерили чувственную композицию "Дзвони".

Известная украинская певица Тина Кароль в дуэте с артистом SHUMEI выпустили романтический трек "Дзвони". Дуэт уже второй раз за месяц презентует совместную композицию и в очередной раз взрывает сеть своим пением.

"Дзвони" - это романтическая поп-роковая баллада, рассказывающая о печали друг по другу. В песне исполнители рассказывают о сложностях в отношениях, которые полны тоски и эмоциональной зависимости.

Как поделилась Кароль, слова к песне создал SHUMEI и именно он предложил ей спеть дуэтом. Артистка говорит, что работать с исполнителем всегда легко и комфортно. Поэтому, по ее мнению, почти каждый их трек со временем становится хитом.

"Идея создать второй дуэт принадлежит Олегу. Он является автором этой песни, в отличие от предыдущей "Стерва", которую написала я. Меня очаровали романтика и мелодичность трека. Петь с Олегом - это настоящее удовольствие, ведь он один из лучших голосов и тембров в Украине. Всегда музыкально, профессионально и с замечательным вайбом", - рассказала исполнительница.

Знаменитости также представили чувственный клип к новой песне. Режиссерская концепция видео дает возможность поклонникам увидеть процесс создания композиции. В частности, зрители могут насладиться эмоциональным исполнением трека и фрагментами рабочих обсуждений между певцами.

"Песня "Дзвони" появилась совершенно случайно, и мы спонтанно решили создать второй дуэт. В этом релизе все инструменты звучат вживую, а наши вокалы были записаны мгновенно. Спонтанность, непринужденность и простота - это все, чего мы хотели достичь" - поделился SHUMEI.

Реакция слушателей

Поклонники всего за несколько часов после премьеры успели высоко оценить совместную работу Тины и SHUMEI. Они убеждены, что "Дзвони" станет хитом и уже пророчат песне первые места в музыкальных чартах:

"Ожидаем от вас еще не одну песню. Хороший и гармоничный дуэт. Голоса сочетаются классно. Как будто именно такой женский голос и должен быть рядом"

"Это такой сюрприз! Мои уши в раю, когда я слышу сочетание ваших голосов. Это что-то сверхъестественное. Очень талантливо!"

"Это как финальный саундтрек к замечательному фильму, который захочется пересмотреть, чтобы насладиться снова"

"Сплошное наслаждение! Чувственно, нежно, страстно. Я в восторге от вас! Мое сердце с вами навсегда!"

Напомним, ранее SHUMEI довел до слез невероятным исполнением песни "Мальвы".

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