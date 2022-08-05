Клип на новую песню получился очень душевным.

Украинская певица Настя Каменских выпустила украиноязычную песню "Коли мине війна".

Звезда отметила, что ее новая песня о влюбленных, которых разлучила война. Но они обязательно вновь обретут счастье после того, как все закончится.

"Будешь ты любить меня, когда закончится война", - это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по-настоящему влюбленные сердца", - подписала ролик певица.

"Это просто невероятно чувственно и красиво", "Песня бомбезная. Настя, спасибо за твое творчество", "Невероятно душевно. Спасибо за песню-вдохновение", "Вау! Ты как всегда прекрасна", "Песня засела в голове с первых нот", "Этот трек должен стать популярным", - пишут поклонники в комментариях под видео.

Напомним, ранее Надя Дорофеева представила украиноязычную версию песни "Разноцветная".

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