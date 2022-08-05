Поклонники засыпали Надю комплиментами за перевод песни.

Недавно украинская певица Надя Дорофеева провела конкурс среди подписчиков, главной задачей которого был перевод ее песни "Разноцветная" на украинский язык.

Так, среди почти 1700 вариантов, которые ей прислали поклонники, она нашла ту самую love – "різнокольорову".

"После 24 февраля смыслы каждого украинца изменились, а главными для всех цветами стали желтый и голубой. Поэтому я решила добавить этих красок песни raznotsvetnaya и спеть ее на украинском", - подписала ролик Дорофеева.

"Круто! Надя, ты лучшая", "Прекрасно звучишь на украинском", "Теперь "Різнокольрова" в моем сердце навсегда", "Версия на украинском - рай для ушей", "Мне очень нравится текст и смысл песни", "Эта композиция мне очень понравилась. Жирный лайк с меня", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала романтическое фото с Мишей Кацуриным.

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