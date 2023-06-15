Артист представил свой новый чувственный сингл под названием "Силуэт".

Украинский певец YAKTAK выпустил новую песню "Силуэт", которая уже успела стать очень популярной среди поклонников артиста в TikTok - сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

"Силуэт" переносит слушателей в мир интимности и особой связи между двумя людьми. Песня создает атмосферу, в которой все вокруг исчезает, а внимание направлено на пару молодых людей, стремящихся забыть о своих проблемах и суматохе, чтобы сосредоточиться друг на друге и наслаждаться общими моментами. В такие мгновения слова становятся излишними.

"Этот трек об особенном, о том, что нельзя описать словами. Он об эмоциях, чувствах, которые каждый хоть раз испытывал в своей жизни. Дым вокруг, громкая музыка, куча людей, но ты ничего не замечаешь, кроме нее", - комментирует YAKTAK.

Музыкальная композиция "Силуэт" исполнена в уникальном стиле певца. Она сочетает в себе неповторимое звучание, глубокий текст и невероятный вокал. За свой короткий творческий путь YAKTAK смог обрести любовь своих поклонников чувственными и искренними треками, и он надеется, что и для этой песни найдется место в сердцах слушателей.

"Надеюсь, вы сможете почувствовать этот вайб и трек вернет вас в те особенные моменты", – делится артист.

Как отреагировала сеть

"На наших глазах творится новая украинская музыка"

"Еще одна суперская песня"

"Это просто вау, очень красиво поешь"

"Песня невероятная, а голос - разрыв"

"Очень хочу спеть с тобой эту песню на концерте в Калуше"

Чем известен YAKTAK

Ярослав Карпук обрел популярность в начале полномасштабного российского вторжения, выпустив несколько хитов на украинском языке - "Наречена", "Погляд", "Вродлива", "Чекає вдома".

Кроме того, он записал дуэти с такими артистами как Jerry Heil, MamaRika, SOBOL и DOVI. А песня "Порічка" в дуэте с KOLA стала мегахитом.

К слову, YAKTAK принимал участие в шоу "Голос.Діти", однако победить ему не удалось.

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