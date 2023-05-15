Зрители "взорвались" смехом.

В этом году Армению на самом масштабном конкурсе песни Евровидение представляла Brunette. Она в дуэте с рэпером исполнила лирическую балладу Future Lover.

В тексте есть такие строки "Fire in my veins", что в переводе с английского означает "огонь в моих венах". Однако слушателям послышалось совсем другое.

В социальной сети TikTok появилось видео, автор которого поинтересовался, многие ли люди услышали в песне "Fart in my face" (пукни мне в лицо, - УНИАН).

Видео дня

Пользователи сети сначала удивились, а затем начали оставлять смеющиеся смайлики.

Армения на Евровидении-2023 - что известно

В этом году армению представляла Brunette. Девушка поет с 4 лет, а в 18 выпустила первый сингл. 2022 год стал для нее очень продуктивным, так как сразу три ее песни стали настоящими хитами и покорили соцсети.

Зрители ярко встретили Brunette и громко провожали ее со сцены. Однако жюри разных стран мира поставили ей всего 69 баллов. Однако и зрительское голосование ее не спасло. Девушка заняла 14 место.

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