11 мая состоялся финал конкурса песни Евровидение-2023. Свои номера показали представители 26 стран. И если Швеция победила, то Германия оказалась внизу турнирной таблицы.

Согласно оценкам национального жюри разных стран, Швеция получила 340 баллов, на втором месте Израиль с результатом в 177 баллов, а закрывает тройку лидеров Италия - 176 баллов.

Четвертую строчку заняла Финляндия. Жюри поставило эпатажному Käärijä 150 баллов. Пятой в турнирной таблице оказалась Эстония - 146 баллов.

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Какие оценки поставило жюри участникам Евровидения

  • Австралия - 130 баллов
  • Бельгия - 127 баллов
  • Австрия - 104 балла
  • Испания - 95 баллов
  • Чехия - 94 балла
  • Литва - 81 балл
  • Армения - 69 баллов
  • Кипр - 68 баллов
  • Швейцария - 61 балл
  • Украина - 54 балла
  • Франция - 54 балла
  • Норвегия - 52 балла
  • Португалия - 43 балла
  • Словения - 33 балла
  • Молдова - 20 баллов
  • Албания - 17 баллов
  • Великобритания - 15 баллов
  • Сербия - 14 баллов
  • Польша - 12 баллов
  • Хорватия - 11 баллов
  • Германия - 3 балла

Напомним, суммарно украинская группа TVORCHI в финале Евровидения получила 243 балла. Таким образом она заняла шестое место в турнирной таблице.

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