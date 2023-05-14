Рок-группа Lord of the Lost получила всего три балла.

11 мая состоялся финал конкурса песни Евровидение-2023. Свои номера показали представители 26 стран. И если Швеция победила, то Германия оказалась внизу турнирной таблицы.

Согласно оценкам национального жюри разных стран, Швеция получила 340 баллов, на втором месте Израиль с результатом в 177 баллов, а закрывает тройку лидеров Италия - 176 баллов.

Четвертую строчку заняла Финляндия. Жюри поставило эпатажному Käärijä 150 баллов. Пятой в турнирной таблице оказалась Эстония - 146 баллов.

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Какие оценки поставило жюри участникам Евровидения

Австралия - 130 баллов

Бельгия - 127 баллов

Австрия - 104 балла

Испания - 95 баллов

Чехия - 94 балла

Литва - 81 балл

Армения - 69 баллов

Кипр - 68 баллов

Швейцария - 61 балл

Украина - 54 балла

Франция - 54 балла

Норвегия - 52 балла

Португалия - 43 балла

Словения - 33 балла

Молдова - 20 баллов

Албания - 17 баллов

Великобритания - 15 баллов

Сербия - 14 баллов

Польша - 12 баллов

Хорватия - 11 баллов

Германия - 3 балла

Напомним, суммарно украинская группа TVORCHI в финале Евровидения получила 243 балла. Таким образом она заняла шестое место в турнирной таблице.

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