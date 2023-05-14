11 мая состоялся финал конкурса песни Евровидение-2023. Свои номера показали представители 26 стран. И если Швеция победила, то Германия оказалась внизу турнирной таблицы.
Согласно оценкам национального жюри разных стран, Швеция получила 340 баллов, на втором месте Израиль с результатом в 177 баллов, а закрывает тройку лидеров Италия - 176 баллов.
Четвертую строчку заняла Финляндия. Жюри поставило эпатажному Käärijä 150 баллов. Пятой в турнирной таблице оказалась Эстония - 146 баллов.
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Какие оценки поставило жюри участникам Евровидения
- Австралия - 130 баллов
- Бельгия - 127 баллов
- Австрия - 104 балла
- Испания - 95 баллов
- Чехия - 94 балла
- Литва - 81 балл
- Армения - 69 баллов
- Кипр - 68 баллов
- Швейцария - 61 балл
- Украина - 54 балла
- Франция - 54 балла
- Норвегия - 52 балла
- Португалия - 43 балла
- Словения - 33 балла
- Молдова - 20 баллов
- Албания - 17 баллов
- Великобритания - 15 баллов
- Сербия - 14 баллов
- Польша - 12 баллов
- Хорватия - 11 баллов
- Германия - 3 балла
Напомним, суммарно украинская группа TVORCHI в финале Евровидения получила 243 балла. Таким образом она заняла шестое место в турнирной таблице.