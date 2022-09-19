Во время съемок в Хорватии она получила травму.

Знаменитая американская актриса Кейт Уинслет, которая снимается в исторической драме "Ли", попала в больницу. Как пишет издание The Hollywood reporter, Уинслет потеряла равновесие, упала и травмировала ногу. Ассистенты сразу же отреагировали и отвезла ее в больницу Дубровника, где знаменитость осмотрели врачи.

"Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу. Сейчас с ней все хорошо, она будет дальше сниматься, как планировалось", - цитирует издание слова представителя команды Кейт Уинслет.

Отметим, 46-летняя обладательница "Оскара" сыграет фотографа Ли Миллер. Кинолента основана на реальных событиях и посвящена жизни Миллер и ее работе военным корреспондентом Vogue во время Второй мировой войны.

Напомним, недавно в сети показали закулисье съемок "Титаника" спустя 25 лет после премьеры. Легендарные кадры были опубликованы на официальной странице премии "Оскар".

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