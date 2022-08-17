Легендарные кадры были опубликованы на официальной странице премии "Оскар".

В Instahram-аккаунте самой престижной американской кинопремии "Оскар" показали уникальные кадры закулисья фильма "Титаник". Несмотря на то, что лента вышла на экраны почти четверть века назад, фотографии решились опубликовать сейчас.

На фото видно, как режиссер картины Джеймс Кэмерон общается с актерами, сыгравшими главные роли - Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Есть кадр съемок в воде, а также сцена, где ДиКаприо спасает Уинслет, когда та едва не упала за борт.

Также показано, как актеров гримировали прямо в воде.

Отметим, "Титаник" - американский фильм-катастрофа режиссера Джеймса Кэмерона. Премьера в США состоялась 19 декабря 1997 года. Кинолента мгновенно покорила сердца миллионов зрителей со всего мира. "Титаник" был номинирован на 14 премий "Оскар". Он получил 11 статуэток за лучшую режиссуру, музыку, операторскую работу, монтаж, визуальные эффекты, работу художника-постановщика, звук, звуковой монтаж, женскую роль, женскую роль второго плана, грим и прически.

Напомним, ученые изучают письмо из бутылки, которую могли сбросить с "Титаника".

Также УНИАН перечислил лучшие фильмы с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

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