Актеры Рэйчел Вайс и Колин Фаррелл снимутся в новом фильме "Дитя любви" (Love Child) от режиссера Тодда Солондза.
Об этом пишут IndieWire.
Ранее актеры уже играли вместе в ленте "Лобстер" 2015 года.
"Это мой первый фильм с сюжетом, и первый фильм, действие которого происходит в Техасе. Он веселый и сексуальный, а еще основан на фильмах, которые вдохновили меня стать режиссером. Мне очень нравится творчество Рейчел и Колина, поэтому я почитаю возможность воплотить их страсть к серьезной и неожиданной работе", – поделился режиссер Солондз.
"Дитя любви": что известно о фильме
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Сюжет. Лента рассказывает о ребенке, который планирует избавиться от своего отца, чтобы получить все внимание матери. Однако планы рушатся, когда появляется привлекательный незнакомец.
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