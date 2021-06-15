В фильме ключевой темой будет эдипов комплекс.

Актеры Рэйчел Вайс и Колин Фаррелл снимутся в новом фильме "Дитя любви" (Love Child) от режиссера Тодда Солондза.

Об этом пишут IndieWire.

Ранее актеры уже играли вместе в ленте "Лобстер" 2015 года.

"Это мой первый фильм с сюжетом, и первый фильм, действие которого происходит в Техасе. Он веселый и сексуальный, а еще основан на фильмах, которые вдохновили меня стать режиссером. Мне очень нравится творчество Рейчел и Колина, поэтому я почитаю возможность воплотить их страсть к серьезной и неожиданной работе", – поделился режиссер Солондз.

"Дитя любви": что известно о фильме

Читайте такжеЛучшие сериалы от Netflix в 2021: самые достойные новинки компанииЭто темная комедия, затрагивающая тему об эдиповом комплексе.

Сюжет. Лента рассказывает о ребенке, который планирует избавиться от своего отца, чтобы получить все внимание матери. Однако планы рушатся, когда появляется привлекательный незнакомец.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц