Вселенную "Звездных войн" планируют расширить / постер
The Walt Disney Company планирует значительно расширить вселенную «Звездных войн».
Читайте такжеНазваны самые популярные фильмы и сериалы 2020 годаКак пишет Entertainment weekly, в рамках четырехчасовой презентации о стриминге для инвесторов, компания Walt Disney обсудит целый ряд предстоящего контента.
Расширение вселенной «Звездных войн»: планы Disney
- Анонсирован сериал о персонаже Оби-Вана Кеноби. Предполагается, что роль рыцаря-джедая снова сыграет Эван МакГрегор. При этом действие проекта будет происходить через восемь лет после «Мести ситхов».
- Будет обновлен сериал о Кассиане Андоре. В проекте приквела шпиона-повстанца снова сыграет Диего Луна. Кроме того, есть информация, что роль дроида K-2SO исполнит Алан Тудик.
- Обсуждаются съемки спин-оффа о Бобе Фетта, когда актер Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звездных войн» на «Мандалорце».
- Продолжается работа над мультсериалом «Плохая партия», действие которого происходит после событий «Войн клонов».
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