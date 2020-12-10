Что известно о расширении вселенной "Звездных войн": озвучены планы Disney

В частности, компания планирует снять сериал о персонаже Оби-Вана Кеноби.

The Walt Disney Company планирует значительно расширить вселенную «Звездных войн». Читайте такжеНазваны самые популярные фильмы и сериалы 2020 годаКак пишет Entertainment weekly, в рамках четырехчасовой презентации о стриминге для инвесторов, компания Walt Disney обсудит целый ряд предстоящего контента. Расширение вселенной «Звездных войн»: планы Disney Анонсирован сериал о персонаже Оби-Вана Кеноби. Предполагается, что роль рыцаря-джедая снова сыграет Эван МакГрегор. При этом действие проекта будет происходить через восемь лет после «Мести ситхов».

Будет обновлен сериал о Кассиане Андоре. В проекте приквела шпиона-повстанца снова сыграет Диего Луна. Кроме того, есть информация, что роль дроида K-2SO исполнит Алан Тудик.

Обсуждаются съемки спин-оффа о Бобе Фетта, когда актер Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звездных войн» на «Мандалорце».

Продолжается работа над мультсериалом «Плохая партия», действие которого происходит после событий «Войн клонов». Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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