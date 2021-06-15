Татьяна Песик выпустила песню "Мамка завелась".

Украинская актриса Татьяна Песик выпустила клип на песню "Мамка завелась".

"Друзья, я очень волнуюсь и надеюсь на вашу поддержку и буду очень-очень радоваться, если вам понравится и зайдет эта песня. Мамаши, эта песня для вас в первую очередь", - написала Таня в Instagram.

"Огонь", "Таня, ты молодчинка", "Прикольно", "Супер-клип. Заводной, крутой", "Нереальный", "Супер", - пишут поклонники.

Кто такая Татьяна Песик:

Татьяна родилась 25 декабря 1987 в Тернополе. Она впервые вышла на сцену КВН, когда училась в университете. Не может устоять перед различными украшениями и любит носить джинсы и кушать сладенькое. В детстве любила играть в футбол, на воротах стояла не хуже мальчиков.

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Автор: Диана Могилевич