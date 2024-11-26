Эта история вдохновлена реальными событиями, происходившими в день российского вторжения в Украину.

Американский актер Пол Уэсли, известный по роли Стефана Сальваторе в популярном сериале "Дневники вампира" снимется в мини-сериале о войне в Украине. Он сыграет главную роль.

Об этом сообщает Deadline. Сериал будет называться Unspoken (Невысказанное). Всего в нем будет 6 серий.

Сериал создан польским писателем Филиппом Сычинским в соавторстве с украинкой Жанной Озирной. Он производится польской продюсерской компанией Match & Spark вместе с лос-анджелесской 5X Media, которая недавно присоединилась к проекту в качестве сопродюсера.

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"Сериал рассказывает о путешествии Пола (сыграет Пол Уэсли), бывшего солдата, который стал таксистом в Польше, на фоне вторжения России в Украину. Получив отчаянный звонок от своей жены из Киева в день вторжения, он соревнуется со временем, пересекает границы, чтобы вывезти свою семью в безопасное место среди хаоса и невероятного террора. По телефону он ведет их сквозь ландшафт страха и насилия, усиливая ощущение неотложности, когда они борются за выживание перед лицом непреодолимых трудностей", – описывает сериал Deadline.

Эта история вдохновлена реальными событиями, происходившими в день российского вторжения в Украину. Сериал проследит за поисками Пола по разрушенной войной местности, но через его собственные внутренние битвы за искупление и стойкость.

"В мире, охваченном войной, я очень хочу показать человеческую сторону этого конфликта через призму одного человека и его семьи. Я надеюсь, что зрители присоединятся к борьбе Пола и вынесут из его путешествия что-то значимое о жизни, ценностях и стойкости, а также обновленное понимание человеческого духа под давлением обстоятельств", – заявил Пол Уэсли.

Сериал "Невысказанное" станет совместным производством четырех стран: Польши, Украины, Германии и США. Режиссером выступит Дэвид Стрейтон, который снял эпизоды "Магнум: частный детектив", "Хороший доктор" и "МакГайвер". Сам Стрейтон совершил ряд волонтерских поездок в Украину, чтобы помочь Международному легиону.

Сериал будет снят преимущественно на английском языке с частичным использованием украинского и польского. Съемки начнутся в Восточной Европе зимой 2025-26 годов.

"5X Media очень рада присоединиться к такой невероятной группе талантов, чтобы рассказать эту невероятно актуальную историю – "Невысказанное" показывает универсальную семейную историю в мире конфликта, осмеливаясь погрузить зрителей в личные потери современной войны – и стать первым сериалом в своем роде, который раскрывает эти темы в контексте украинского конфликта", – заявил партнер 5X Лимор Готт Ронен.

Голливуд снимет фильм о войне в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Голливуде готовятся снимать фильм о войне в Украине. Лента расскажет историю американского спецназовца, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его приемную дочь похищают российские оккупанты.

Главную роль в фильме исполнит Ламоника Гарретт, известный по ролям в фильмах "Полиция Чикаго" и "Сыны анархии".

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