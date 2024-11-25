Скоро на экраны выйдет фильм "Соловей".

В Голливуде готовятся снимать фильм, который рассказывает историю американского спецназовца, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его приемную дочь похищают российские оккупанты. О подробностях боевика рассказали журналисты Variety.

Главную роль в фильме исполнит Ламоника Гарретт, известный по ролям в фильмах "Полиция Чикаго" и "Сыны анархии". Его герой - бывший военный, который работает частным подрядчиком и спасает жизни мирных жителей в Украине. Однако его спокойная жизнь рушится, когда российские войска нападают на страну и похищают его приемную дочь.

В отчаянной попытке спасти ребенка герой Гарретта обращается за помощью к своему куратору из ЦРУ, роль которого играет Джейсон Патрик. Вместе они начинают опасную миссию, которая приведет их в самое сердце оккупированной территории.

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Интересно, что в фильме также снимается валлийский актёр театра и кино Эндрю Говард. Актер, который ранее часто играл россиян в голливудских фильмах, на этот раз получил возможность воплотить на экране образ своего соотечественника.

Съемки фильма "Соловей" недавно завершились в Болгарии. Выбор локации, вероятно, связан с рисками безопасности и сложностями организации съемочного процесса в Украине во время войны.

Сейчас дата премьеры фильма остается неизвестной. Однако, учитывая актуальность темы и звездный состав актеров, "Соловей" имеет все шансы стать одним из самых громких кинопроектов, посвященных российско-украинской войне.

Напомним, Николас Карма сыграл свою первую роль в сериале "Успеть до 30.

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