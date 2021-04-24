Худшим фильмом признана документальная картина «Абсолютное доказательство».

Премия за самые сомнительные достижения в кинематографе «Золотая малина» объявила своих лауреатов.

Читайте также"Золотая малина 2021": опубликованы списки номинантов на антипремию ГолливудаХудшим фильмом признана документальная картина «Абсолютное доказательство», рассказывающая о возможных фальсификациях на президентских выборах в США в 2020 году со стороны сторонников Джо Байдена.

Лауреаты премии:

худший режиссер — Сиа Фурлер (фильм «Мьюзик»);

худший сценарий — «365 дней»;

худшая мужская роль — Майк Линделл («Абсолютное доказательство»);

худшая женская роль — Кейт Хадсон («Мьюзик»);

худшая мужская роль второго плана — Рудольф Джулиани («Борат 2»);

худшая женская роль второго плана — Мэдди Зиглер («Мьюзик»), передает kommersant.

Антипремия "Золотая малина"

«Золотая малина» вручается с 1980 года.

Номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран.

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Автор: Ирина Погорелая