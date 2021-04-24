Премия за самые сомнительные достижения в кинематографе «Золотая малина» объявила своих лауреатов.
Читайте также"Золотая малина 2021": опубликованы списки номинантов на антипремию ГолливудаХудшим фильмом признана документальная картина «Абсолютное доказательство», рассказывающая о возможных фальсификациях на президентских выборах в США в 2020 году со стороны сторонников Джо Байдена.
Лауреаты премии:
худший режиссер — Сиа Фурлер (фильм «Мьюзик»);
худший сценарий — «365 дней»;
худшая мужская роль — Майк Линделл («Абсолютное доказательство»);
худшая женская роль — Кейт Хадсон («Мьюзик»);
худшая мужская роль второго плана — Рудольф Джулиани («Борат 2»);
худшая женская роль второго плана — Мэдди Зиглер («Мьюзик»), передает kommersant.
Антипремия "Золотая малина"
«Золотая малина» вручается с 1980 года.
Номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран.
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