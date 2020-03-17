Провальный мюзикл "Кошки" взял шесть наград антипремии "Золотая малина" (видео)

Организаторы готовили на церемонию вручения «наград» масштабное пародийное шоу, но от этих планов пришлось отказаться из-за коронавируса.

Организаторы кинопремии «Золотая малина», которая присуждается за самые феерические провалы в киноиндустрии, назвали победителей этого года.

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Как сообщается на сайте премии, организаторы готовили на юбилейную сороковую церемонию вручения «наград» масштабное пародийное шоу, но от этих планов пришлось отказаться из-за эпидемии коронавируса.

Вместо этого премия огласила победителей в небольшом видео.

Лидером по количеству наград стал мюзикл "Кошки". Фильм Тома Хупера "победил" в шести номинациях.

Так, мюзикл признан худшим фильмом 2019 года, а Хупер признан худшим режиссером. Хупер вместе с Ли Холлом получил и награду за худший сценарий. За роль в «Кошках» Джеймс Корден признан худшим актером второго плана, а Ребел Уилсон признали худшей актрисой второго плана.

Отдельно премия отметила «Худшее экранное комбо» в фильме, высмеяв, судя по всему, дизайн и графику «Кошек».

Худшей актрисой назвали Хилари Дафф за фильм "Призраки Шэрон Тейт". Награда худшего актера досталась Джону Траволте за роль в фильмах "Бок о бок" и "Фанат".

Напомним, 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония награждения кинопремии Оскар-2020. Триумфатором нынешнего Оскара стал южнокорейский фильм "Паразиты", который получил 4 статуэтки. Так, лента "Паразиты" стала лучшим фильмом.