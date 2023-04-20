Все решил счастливый для Сопонару случай.

Комедийный сериал "Одного разу під Полтавою", в котором сыграли Юрий Ткач и Ирина Сопонару, мог быть совсем другим. Как оказалось, в нем должны были играть другие актеры.

Кроме этого, в сериале планировалось показать не историю жителей Полтавщины. Все решил счастливый для Сопонару случай. В один день все сорвалось, а потому авторам сериала пришлось быстро менять "локацию" и искать новых актеров.

"Это должна была быть совсем другая локация. Если я не ошибаюсь, это должно было быть на Закарпатье. В день съемки произошла серьезная накладка с актерами... Я еду поездом, в Киев. Звонит мне Анатолий Чулков, наш продюсер, и говорит: "Ира, ты можешь приехать на съемку?". А там уже и Ткача вызвали", - призналась Сопонару в интервью для ЖВЛ.

Сериал "Одного разу під Полтавою" закончился зимой 2023 года, на 15-м сезоне. История о Яринке и Юрчике, которые постоянно ссорятся, однако все равно очень любят друг друга, получила 288 эпизодов.

Впрочем, сама Сопонару не унывает. Она считает, что это было логичным завершением. Сейчас актриса строит отношения со своим избранником - иностранцем рисом из Великобритании.

Кто такая Ирина Сопонару

Актриса и юмористка начала свой путь к популярности с выступлений в КВН, после чего она начала играть в "Лиге смеха" за команду "Винницкие". Кроме этого, Сопонару запомнилась многим как Яринка из сериала "Одного разу під Полтавою".

Также юмористка участвовала в шоу "Женский квартал" и "Игры приколов". В интервью УНИАН Сопонару рассказывала, чем женский юмор отличается от мужского, а также как она решилась выйти на сцену в белье.

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