Эти фильмы покажут, какими мстительными могут быть женщины.

Часто женщины становятся жертвами агрессии мужчин. И если кто-то из них ломается, впадает в депрессию, то есть и те, которые могут проработать травму и двигаются дальше. Но есть и третья категория женщин, которые любой ценой готовы отплатить своим обидчикам.

"Я плюю на ваши могилы"

Однажды Дженнифер Хиллс переживает сексуальное насилие. Но забыть об этом она так и не смогла. Чтобы ей хоть как-то стало легче, она решает переехать в другой город. По дороге в новый дом она заезжает на заправку, где встречает троих местных хулиганов. Один из них пытается к ней подкатить, но девушка ему отказывает.

Позже она познакомится с умственно отсталым парнем, который придет к ней в дом, чтобы починить унитаз. В знак благодарности Дженнифер поцелует его в щеку, а покрасневший парень просто сбежит. Позже он об этом расскажет своим дружкам из той самой тройки. И тогда начнется самое страшное. Парень, который пытался познакомиться с ней на заправке, решит похвастаться перед дружками и любой ценой добиться Дженнифер. Они ворвутся в ее дом и будут над ней издеваться, а позже Хиллс жестоко отомстить им за все обиды.

"Убить Билла"

Фильм Квентина Тарантино начинается эпиграфом "Месть - блюдо, которое подают холодным". В центре сюжета, беременная наемная убийца по кличке Черная Мамба. Во время бракосочетания в нее стреляет человек по имени Билл. Пуля в голове жертвы, кровь на подвенечном платье, темнота… Но голова у Черной Мамбы оказалась крепкой.

"Дьяволица"

Главная героиня жила счастливой жизнью, пока не узнала об измене своего супруга со знаменитой писательницей. Тогда она решает отомстить ему за предательство и заручается поддержкой таких же преданных женщин. Весь фильм она будет пытаться очернить его в глазах общественности. В итоге ей таки удастся доказать, что на чужом несчастье счастья не построишь.

"Железная хватка"

После того как бандит Том Чейни убил отца Мэтти, четырнадцатилетняя девушка обратилась к опытному стрелку Когберну по кличке Забияка с просьбой помочь ей выследить Чейни и добиться справедливости.

По сюжету фильма именно эта 14-летняя девочка будет держать Старый Запад за горло. Ее решимость не имеет равных.

"Госпожа сорок пятый калибр"

В центре сюжета немая швея, которую в один день дважды насилуют. С одним обидчиком она расквиталась практически сразу. Она решает сохранить у себя его пистолет, изменить свою внешность и отомстить половине мужского населения. Несмотря на страшные кадры, фильм воистину завораживает.

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