Появились первые кадры из фильма "Старая гвардия" с Шарлиз Терон

В центре сюжета ленты Netflix, основанной на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза, оказывается группа бессмертных воинов.

В сети появились первые кадры из будущего фильма Джины Принс-Байтвуд "Старая гвардия" (The Old Guard).

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Фото опубликовало издание Vanity Fair. В центре сюжета ленты Netflix, основанной на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза, оказывается группа бессмертных воинов. Герои на протяжении веков работали наемниками, но за все это время так и не смогли понять, почему они не могут умереть. А в какой-то момент одна влиятельная компания открывает охоту на членов этой группы, чтобы раскрыть тайну их бессмертия.

Возглавляет отряд отважная Андромаха из Скифии (для друзей Энди), которую сыграла Шарлиз Терон. Ее героиня прожила уже множество тысяч лет и участвовала практически во всех войнах человечества.

Также в актерский состав вошли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Наташа Карам.

Премьера "Старой гвардии" состоится на Netflix 10 июля этого года.