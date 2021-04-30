Трейлер показывает, как Сэнди Комински в исполнении Майкла Дугласа переживает потерю своего преданного напарника и друга Нормана Ньюландера.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер финального сезона комедийного сериала "Метод Комински".

Читайте такжеNetflix выделит $17 миллиардов на производство фильмов в 2021 годуПеред этим стало известно, что сервис продлил сериал на третий и финальный сезоны. Создателем проекта выступает Чак Лорри.

В новом сезоне снимались Майкл Дуглас , Кэтлин Тернер , Сара Бейкер, Пол Райзер и другие. А вот Алан Аркин, который играл Нормана Ньюландера, не появится в последнем сезоне сериала.

Трейлер показывает, как Сэнди Комински в исполнении Майкла Дугласа переживает потерю своего преданного напарника и друга Нормана Ньюландера, а также пытается уладить оставшиеся после него дела.

Премьера состоится на сервисе 28 мая 2021 года, передает 112ua.tv.

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Автор: Ирина Погорелая