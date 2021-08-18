Студия Disney показала первый трейлер своего очередного спин-оффа "Звездных войн" - "Видения", который выйдет в формате мультипликационного сериала-антологии.
Ролик был опубликован на канале Star Wars в YouTube.
На видео показаны фрагменты из серий, повествующие о начинающих джедаях, их извечных врагах-ситхах, дроидах и знаменитом охотнике за головами Бобе Фетте.
Всего в первом сезоне ожидается девять серий:
- "Дуэль";
- "Лоп и Очо";
- "Татуинская рапсодия";
- "Близнецы";
- "Старейшина";
- "Сельская невеста";
- "Акакири";
- "Т0-В1";
- "Девятый джедай".
Читайте такжеВ сеть слили редкое видео со съемок "Звездных войн"Над созданием сериала трудились семь различных мультипликационных студий: Production I.G, Trigger, Geno Studio, Science Saru, Kinema Citrus, Kamikaze Douga и Studio Colorido. Поэтому все эпизоды нарисованы в различной технике.
Премьера "Star Wars: Visions" состоится на стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября.
Напомним, ранее в Disney опубликовали логотип и раскрыли некоторые подробности о новом сериале "Книга Бобы Фетта" из вселенной "Звездные войны".