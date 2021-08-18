Премьера "Star Wars: Visions" состоится на стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября.

Студия Disney показала первый трейлер своего очередного спин-оффа "Звездных войн" - "Видения", который выйдет в формате мультипликационного сериала-антологии.

Ролик был опубликован на канале Star Wars в YouTube.

На видео показаны фрагменты из серий, повествующие о начинающих джедаях, их извечных врагах-ситхах, дроидах и знаменитом охотнике за головами Бобе Фетте.

Всего в первом сезоне ожидается девять серий:

"Дуэль"; "Лоп и Очо"; "Татуинская рапсодия"; "Близнецы"; "Старейшина"; "Сельская невеста"; "Акакири"; "Т0-В1"; "Девятый джедай".

Читайте такжеВ сеть слили редкое видео со съемок "Звездных войн"Над созданием сериала трудились семь различных мультипликационных студий: Production I.G, Trigger, Geno Studio, Science Saru, Kinema Citrus, Kamikaze Douga и Studio Colorido. Поэтому все эпизоды нарисованы в различной технике.

Премьера "Star Wars: Visions" состоится на стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября.

Напомним, ранее в Disney опубликовали логотип и раскрыли некоторые подробности о новом сериале "Книга Бобы Фетта" из вселенной "Звездные войны".

Автор: Станислав Кожемякин