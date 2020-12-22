"Книга Бобы Фетта" / фото twitter.com/Disney
Компания Disney опубликовала логотип и раскрыла некоторые подробности о новом сериале "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) из вселенной "Звездные войны".
Читайте такжеDisney запустит спин-офф "Мандалорца" о Бобе Фетте в 2021 годуОб этом компания сообщила в своем Twitter.
Проект посвящен охотнику за головами Бобе Фетту.
Сериал "Книга Бобы Фетта": что известно
- Бобу Фетта в новом сериале вновь сыграет Темуэра Моррисон, роль его помощницы Феннек Шанд повторит Минг-На Вен.
- Исполнительными продюсерами выступят Дэйв Филони, Джон Фавро и Роберт Родригес.
- Премьера "Книги Бобы Фетта" должна состояться в декабре 2021 года.
- Выход нового проекта анонсировали в сцене после титров заключительного эпизода второго сезона "Мандалорца".
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