Раскрыты подробности нового сериала из вселенной "Звездных войн"

Премьера проекта запланирована на декабрь 2021 года.

Компания Disney опубликовала логотип и раскрыла некоторые подробности о новом сериале "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) из вселенной "Звездные войны". Читайте такжеDisney запустит спин-офф "Мандалорца" о Бобе Фетте в 2021 годуОб этом компания сообщила в своем Twitter. Проект посвящен охотнику за головами Бобе Фетту. Сериал "Книга Бобы Фетта": что известно Бобу Фетта в новом сериале вновь сыграет Темуэра Моррисон, роль его помощницы Феннек Шанд повторит Минг-На Вен.

Исполнительными продюсерами выступят Дэйв Филони, Джон Фавро и Роберт Родригес.

Премьера "Книги Бобы Фетта" должна состояться в декабре 2021 года.

Выход нового проекта анонсировали в сцене после титров заключительного эпизода второго сезона "Мандалорца". Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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