"Книга Бобы Фетта" / фото twitter.com/Disney

Компания Disney опубликовала логотип и раскрыла некоторые подробности о новом сериале "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) из вселенной "Звездные войны".

Читайте такжеDisney запустит спин-офф "Мандалорца" о Бобе Фетте в 2021 годуОб этом компания сообщила в своем Twitter.

Проект посвящен охотнику за головами Бобе Фетту.

Сериал "Книга Бобы Фетта": что известно

  • Бобу Фетта в новом сериале вновь сыграет Темуэра Моррисон, роль его помощницы Феннек Шанд повторит Минг-На Вен.
  • Исполнительными продюсерами выступят Дэйв Филони, Джон Фавро и Роберт Родригес.
  • Премьера "Книги Бобы Фетта" должна состояться в декабре 2021 года.
  • Выход нового проекта анонсировали в сцене после титров заключительного эпизода второго сезона "Мандалорца".

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Автор: Катерина Шварц