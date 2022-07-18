Вин Дизель получил признание общественности после съемок в боевиках.

Голливудский актер Вин Дизель сегодня отмечает свое 54-летие. В честь этого праздника УНИАН собрал лучшие фильмы с его участием, которые вам обязательно нужно посмотреть.

"Форсаж"

Фильм "Форсаж" - это была первая глобальная работа Вина Дизеля. Именно она в 2001 году сделала его настоящей звездой голливудского кино. В этом фильме Вин сыграл роль Доминика Торетто, главаря банды уличных гонщиков, занимающихся мелким разбоем. Кроме того, ради этой роли Дизелю пришлось записаться на курсы каскадеров.

"Три икса"

В этом фильме Вин Дизель исполнил роль Ксандера Кейджа - экстремального супергероя, слегка похожего на Джеймса Бонда. Интересно, что изначально ему хотели найти замену, так как он запросил слишком высокий гонорар, но режиссер настоял, чтобы именно он играл в "Трех иксах".

"Лысый нянька: Спецзадание"

Роль в этом фильме стала неожиданностью для Вина, ведь ему пришлось сниматься в драматической комедии, а не в привычном для него боевике. Актёр исполнил роль Шэйна Вулфа - бывшего морского пехотинца, охранявшего работающего на правительство учёного и пятерых его детей.

"Стражи галактики"

В "Стражах галактики" Вин Дизель сыграл роль древообразного гуманоида Грута. Удалось ли ему это - смотрите уже сейчас.

"Черная дыра"

По незамысловатому сюжету фильма, группа космических путешественников в результате аварии попала на неизвестную планету, где обитали злобные чудовища, выползавшие на поверхность по ночам. В этом фильме Вин Дизель сумел достойно сыграть уголовника Ричарда Риддика, умевшего видеть в темноте и ставшего единственной надеждой на спасение выживших людей.

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