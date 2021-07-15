Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале.

В сети опубликовали фрагмент новой картины режиссера Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", мировая премьера которой состоялась на 74-м Каннском кинофестивале.

Отрывок фильма появился на YouTube-канале киностудии SearchlightPictures, с которой сотрудничает режиссер.

Опубликованное видео – отрывок черно-белой части "Французского вестника".

На кадрах – журналистка Люсинда Кременц, которую сыграла Фрэнсис Макдорманд, и студент-активист Дзеффирелли в исполнении Тимоти Шаламе. На кадрах он принимает ванну и предстает обнаженным.

«Французский вестник» Уэса Андерсона: фрагмент

«Французский вестник» Уэса Андерсона: что известно о фильме

В картине снялись Бенисио дель Торо, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Джеффри Райт, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Уиллем Дэфо, Кристоф Вальц и другие.

Фильм состоит из трех сюжетных линий, которые связаны с публикациями в американском журнале "Французский вестник".

Фильм выйдет на больших экранах в конце октября текущего года.

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Автор: Катерина Шварц