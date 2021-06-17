Первый полнометражный мультфильм "Гулливер возвращается", производством которого занимаются 95 Animation Studio и Gulliver Films, выйдет на экраны 19 августа 2021 года.

Над проектом работали лучшие аниматоры Украины, зарубежные специалисты, а также команда сценаристов Студии "Квартал 95".

К 30-летию Независимости Украины Студия "Квартал 95" выпускает украинский анимационный мультфильм, который уже покоряет мир – он выйдет в прокат в 49 странах, среди которых: Португалия, Испания, Италия, Турция, страны Бенилюкса, Среднего Востока, Латинской Америки. Недавно список пополнился Австралией.

Напомним, что "Гулливер возвращается" был успешно представлен на Берлинале и в Каннах на крупнейшем мировом кинорынке Marche du Film, был отобран в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля, а также будет показан на Пусанском международном кинофестивале для детей и молодежи.

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Главных героев в мультфильме озвучили: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Александр Пикалов.

Напомним, по сюжету Гулливер получает письмо, в котором жители Лилипутии просят его о помощи. Их страна в страшнейшем упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Но будет ли Гулливер самоотверженно решать дела своих друзей, когда у самого не все так хорошо?

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Автор: Диана Могилевич