Создатель персонажей Олег Куваев таким образом поддержал Украину.

Российский мультипликатор Олег Куваев показал 165 серию юмористического сериала "Масяня". В ней главные герои оказались в 2050 году и заговорили на украинском языке.

В основе сюжета Масяня и ее муж Хрюндель, которые живут в Ингренландии - стране в пределах Ленинградской области, отделенной от РФ и вступившей в НАТО.

Также в серии есть фрагмент, где Масяня застает своего мужа за игрой "Бахмут-3", где он вместе с военными ВСУ уничтожает оккупантов.

"Соседство с этой страной - наша беда. Хорошо Якутии. Нет границ с Московией - нет проблем", - говорит Хрюндель.

Кроме того, действие картины разворачивается в 2050 году, когда Украина уже победила в войне с Россией, а страна-террорист оказалась изгоем во всем мире. Куваев в новой серии "Масяни" предсказал распад России, полную изоляцию и репарации.

Напомним, ранее Олег Куваев в одной из серий Масяни выразил поддержку Украине. Согласно сюжету, Хрюндель нашел инопланетную летающую тарелку, и они с Масяней полетели в Украину, чтобы помочь закончить войну.

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