Причиной изменения концовки могло стать как предписание китайских властей, так и самоцензура.

На китайском стриминговом сервисе Tencent Video вышел знаменитый фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" с радикально измененной концовкой.

Об этом пишет Vice.

Причиной изменения концовки могло стать как предписание китайских властей, так и самоцензура.

Отредактированный специально для китайских зрителей фильм заканчивается тем, что главный персонаж помогает полиции предотвратить собственный план по взрыву небоскребов.

"После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение. Он вышел из больницы в 2012 году", – говорится в титрах, которыми в фильме заменили финальную сцену.

В оригинальной версии фильма главный герой (Эдвард Нортон) убивает в себе личность террориста (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков. После этого он берет за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

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"Бойцовский клуб": что известно о фильме

Американский кинофильм 1999 года режиссёра Дэвида Финчера по мотивам одноименного романа Чака Паланика, вышедшего тремя годами ранее.

Главные роли исполняют Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонэм Картер.

Изначально фильм был крайне неоднозначно принят публикой и критиками. Но через 10 лет после премьеры издание The New York Times назвало "Бойцовский клуб" "по всей вероятности, определяющим культовым фильмом нашего времени".

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