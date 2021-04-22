В командах тренеров вокального шоу осталось по одному участнику.

В воскресенье, 25 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится грандиозный финал "Голоса страны-11", где зрители выберут победителя шоу путем голосования.

Читайте такжеВ суперфинал "Голоса страны" Олег Винник идет с Сергеем Нейчевым (фото, видео)Так, в командах тренеров осталось по одному участнику: звезда интернета Тема Паучек в команде Монатика, "вокалист-душа" Сергей Лазановский занял место суперфиналиста в команде Дорофеевой, парень с уникальным женским голосом Сергей Нейчев поборется за победу в команде Олега Винника, а звезда из Ривне Юлия Тимочко - в команде Тины Кароль.

Финал "Голоса страны": как он состоится

Откроет суперфинал общая песня участников, которые вместе исполнят легендарную композицию Тараса Петриненко "Украина".

Финал состоится в три этапа, в каждом из которых шоу будет оставлять один участник.

Первый этап финала "Голоса страны"

В первом этапе участники будут исполнять новые песни, которые они до этого еще не пели. По итогу выступления сцену "Голоса страны" покинет один участник и бороться за победу будут уже 3 вокалиста.

Суперфинал "Голоса страны-11": второй этап

Далее зрителей ждет исполнение песни совместно с тренером. По результатам зрительского голосования шоу также покинет один участник, и в последний этап пройдут всего 2 певца.

Последний этап финала "Голоса страны-11"

Завершающим этапом суперфинала станет исполнение песни, которую участники пели на "слепых прослушиваниях".

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Автор: Ольга Робейко