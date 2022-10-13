Юзеры нашли фрагмент фильма, в котором говорится о распаде Российской империи.

В 1958 году режиссер Тимофей Левчук снял фильм "Киевлянка", в котором пользователи сети нашли пророчество. В ленте есть фрагмент, где один герой говорит другому о распаде Российской империи.

"Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старый жупан. России конец! Дай Бог, если останется хоть Московское княжество. А наша вільна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу!", - говорит один из героев.

Видео сразу же разлетелось по социальной сети TikTok. Юзеры активно его комментируют.

Видео дня

Реакция сети на фрагмент фильма "Киевлянка"

"Как в воду глядели"

"Золотые слова"

"Эти слова, как бальзам на душу. Так и должно быть"

"Дай Бог, чтобы скорее осуществилось это желание"

"Такое ощущение, что фильм сегодня снимали"

Фильм "Киевлянка": что о нем известно

Фильм "Киевлянка" - это масштабная драматическая история семьи киевлян на фоне бурных исторических событий 1917 года до 7 ноября 1957 года. Что бы ни случилось на жизненном пути главной героини, в душе своей Галя (Нина Иванова) навсегда останется простой советской девушкой, мечтающей о счастье, за которое надо бороться.

Известно, что премьера первой серии состоялась 3 ноября 1958 года, второй -19 января 1959 года.

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