Девочке недавно исполнилось 4 месяца.

Жена знаменитого украинского боксера Александра Усика - Екатерина - показала 4-месячную дочь. Самый младший ребенок звездных супругов родился в январе этого года.

Екатерина на своей странице в Instagram опубликовала милую фотографию с дочкой Марией, которой 28 июня исполнится 5 месяцев.

Жена спортсмена позировала перед камерой в голубой атласной рубашке и дополнила образ черной сумкой. Малышка была одета в белый комбинезон и футболку. Снимки Екатерина не подписывала, а лишь оставила смайлики в форме синих сердец.

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Также звездная мамочка запостила коллаж милых кадров дочери в "сториз". В комментариях подписчики сразу отметили красоту девочки и ее сходство с отцом-боксером.

Что известно об отношениях Александра и Екатерины

Спортсмен и его будущая жена вместе учились в школе в Симферополе. Еще в подростковом возрасте Александр пытался построить отношения с Екатериной и даже посвящал ей стихи. Однако девушка согласилась пойти с ним на свидание только тогда, когда он выиграет первый бой.

Так и произошло. Усик одержал первую победу и с тех пор пара не расставалась. В 2009 году они поженились в Крыму. На тот момент Екатерина уже была беременна первенцем. У супругов родилась дочь Елизавета, которой сейчас 13 лет. Также знаменитости еще воспитывают сыновей Михаила и Кирилла и дочь Марию.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном.

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