Актриса начала свою карьеру в 1939 году.

31 декабря умерла американская актриса и культурная икона Бетти Уайт.

Об этом CBS News сообщил ее агент и близкий друг Джефф Витжас.

Актрисе было 99 лет. Через несколько недель, 17 января она бы отмечала свое 100-летие.

"У Бетти была фантастическая жизнь и карьера, и она была одной из самых позитивных людей, которых я знаю. Я могу представить, что теперь она взволнована воссоединением со своим покойным мужем Алленом Ладденом", - сказал Витжас в заявлении.

Читайте такжеУмер звезда сериала "Чернобыль" от НВОБетти Уайт начала свою карьеру на телевидении в дневных ток-шоу, когда эта среда была еще в зачаточном состоянии и пережила эпоху кабельного и потокового вещания. Сочетание нежности и остроты ее характера дало жизнь ряду причудливых персонажей в сериалах от ситкома "Жизнь с Элизабет" в начале 1950-х годов до чудной Роуз Нилунд из "Золотых девчонок" 80-х годов.

В 2010 году Бетти завершила актерскую карьеру, став старейшим из организаторов шоу "Субботний вечер в прямом эфире". Она попала в книгу рекордов Гиннеса в качестве человека, проработавшего дольше всех в истории телевизионной индустрии — её карьера длилась более 80 лет.

На счету актрисы в общей сложности шесть премий "Эмми".

Напомним, ранее скончался американский актер Арт Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в комедийной кинофраншизе "Полицейская академия". Ему было 84 года.

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