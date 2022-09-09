Фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" покажут в рамках программы "Современное мировое кино".

В конкурсные программы Международного кинофестиваля в Торонто 2022, являющегося одним из важнейших кинособытий Северной Америки, вошли два украинских фильма.

Об этом сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

В частности, картину "Люксембург, Люксембург" покажут в рамках программы "Современное мировое кино" (Contemporary World Cinema). Это вторая полнометражная лента режиссера Антонио Лукича ("Мои мысли тихие"). Сюжет разворачивается вокруг братьев-близнецов – водителя маршрутки Николая и полицейского Василия. Они пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамиль и Амиль Насировы.

Короткометражный документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий" презентуют в программе Short Cuts. Картина рассказывает об украинцах, которые временно сменили профессию и хотят быть полезными Украине во время войны с Россией. Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук снял ленту после премьеры своего полнометражного дебюта "Памфир", которая состоялась в этом году в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского кинофестиваля.

Также Украинцам будет посвящено отдельное событие в индустриальной секции фестиваля – "Украинские продюсеры в центре внимания" (Spotlight on Ukrainian Producers). В рамках мероприятия состоится общение с 5-ю продюсерами недавних фестивальных хитов, которые активно работают над новыми проектами, несмотря на полномасштабную войну России против Украины. В общении примут участие Дарья Бассель ("Видения бабочки", 2022), Владимир Яценко ("Люксембург, Люксембург", 2022), Игорь Савиченко ("Окрашенный птенец", 2019), Валерия Сочивец ("С завязанными глазами", 2020), Егор Олесов ("Цена правды", 2019).

Международный кинофестиваль в Торонто – это одно из самых масштабных кинособытий Северной Америки и крупнейший публичный киносмотр в мире. В этом году фестиваль проходит 8-18 сентября 2022 года.

Как сообщал УНИАН, в Италии с 31 августа по 10 сентября 2022 года проходит 79-й Венецианский фестиваль, в рамках которого также провели День Украины. В то же время фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" был показан на конкурсной основе в рамках фестиваля Horizons.