Его по достоинству оценили кинокритики профессиональной Британской ассоциации.

Кинолента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" продолжает получать престижные награды мира. Недавно на церемонии вручения кинопремии "London Critics' Circle Awards" она получила приз в номинации "Документальный фильм года". Об этом сообщает издание The Guardian.

Во время своей речи режиссер Мстислав Чернов поблагодарил за высокую оценку его работы и сказал, что верит в то, что "кино может изменить историю и то, как люди видят наше время, и, возможно, сделают лучший выбор".

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – это режиссерский дебют военного корреспондента и фотографа Мстислава Чернова. В нем изображены первые недели боевых действий в Мариуполе.

Кстати, кинолента стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в 2023 году. Тогда только за первый уикенд проката "20 дней в Мариуполе" собрал 500 тысяч гривен. Мировая же премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США. Тогда он получил приз зрительских симпатий.

К тому же "20 дней в Мариуполе" уже получил признание на кинофествалах в США, Израиле, Новой Зеландии, Германии и Амстердаме.

Напомним, "20 дней в Мариуполе" номинирован на "Оскар", а также фильм попал в две номинации на премию BAFTA.

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