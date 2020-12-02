Украинская группа впервые представила свой альбом 13 waves в live-формате.

Этой осенью группа TVORCHI выпустила свой новый альбом 13 waves. Поскольку участники группы чувствовали социальную ответственность перед своей аудиторией, парни не проводили презентацию альбома в классическом формате.

Читайте такжеНазваны самые популярные песни и артисты в Украине

"Онлайн-презентация альбома – это интересный формат, который стал спасением для музыкантов в 2020 году. И на самом деле мне кажется, что все, и мы в том числе, уже немного устали от существования исключительно в онлайне. Нам очень хотелось бы презентовать 13 waves вживую, увидеть сияющие глаза аудитории, их неподдельные настоящие эмоции и пережить кайф от живого перфоманса вместе", - сказал участник группы Андрей.

Еще один участник группы Джеффри рассказал, что выступать в Zoom было еще волнительнее, чем в привычном формате. Также к группе присоединилась Алина Паш, которая спела вместе с ребятами.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич