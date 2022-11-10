В украинский прокат фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда выйдет 8 декабря 2022 года.

Вышел украинский трейлер сатирической комедии "Треугольник печали" (Triangle of Sadness), которая в этом году получила "Золотую пальмовую ветвь" 75-го Каннского кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 8 декабря 2022 года. В центре сюжета фильма – пара супермоделей Карл и Яя, отправляющиеся в роскошное путешествие на яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Впрочем, это роскошное и "инстаграмное" путешествие в конце концов оборачивается настоящей катастрофой. Когда судно тонет, парень и девушка оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы. Из всех пассажиров только уборщица знает, как ловить рыбу, а значит – как выжить при таких обстоятельствах.

Это уже вторая подряд работа шведского режиссера Рубена Эстлунда, которая получила главную награду Канн – его предыдущий фильм "Квадрат" 2017 года также был удостоен "Золотой пальмовой ветви". Так шведский кинематографист стал одним из девяти режиссеров, которые дважды получили главную награду Канн за всю историю фестиваля.

Главные роли в "Треугольнике печали" исполнили английский актер Харрис Дикинсон, которого зрители в течение последнего года могли видеть в фильмах "king's Man: Начало", "Там, где поют раки" и "Как они бегут", а также южноафриканская актриса Чарлби Дин ("Интервью с богом", сериал "Черная молния"). Также в фильме задействован Вуди Гаррельсон ("Прирожденные убийцы", "Народ против Ларри Флинта", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Настоящий детектив").

Издание Time Out назвало фильм "идеальной комедией для нашего времени", Variety – "до ужаса смешным", а The Wall Street Journal – "одним из самых ярких и провокационных фильмов года". Рейтинг картины на платформе IMDb составляет 7,9.

Недавно "Треугольник печали" номинировали на премию Европейской киноакадемии в четырех категориях: лучшие фильм, режиссер, актер и сценарий. К слову, также на эту премию номинированы украинская драма "Памфир" и картина "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии.

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