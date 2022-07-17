В этих фильмах много смешных шуток, которые вы точно будете использовать.

Не знаете, как поднять себе настроение? УНИАН вам подскажет. Предлагаем вам посмотреть несколько забавных комедий, в которых присутствует черный юмор. Наверняка, многие киноманы любят такое посмотреть.

"Семь психопатов"

"Семь психопатов" - чёрная комедия режиссёра Мартина Макдонаха. В центре сюжета писатель, который не может справиться с выгоранием. Ему нужно дописать сценарий "Семи психопатов", но его не посещает ни одна толковая мысль. Тогда находится человек, который втянет его в похищение собак. Однажды они похитят любимого питомца местного гангстера, и вы сами понимаете, что в результате может произойти с этими оболтусами.

"Реальные упыри"

Эта история о трех вампирах, которые всеми силами будут пытаться выжить в современном мире. Фильм подарит вам большую дозу смеха и хорошего настроения.

"Добро пожаловать в Zомбилэнд"

Однажды в США произошло нашествие зомби, и только маленькая группа людей смогла выжить. В поисках безопасности они отправятся в парк развлечений. Но найдут ли они ее там - смотрите.

"Дом Хемингуэй"

В этой комедии главные роли исполняют Джуд Лоу, Ричард Э. Грант, Демиан Бичир и Эмилия Кларк. Поэтому уже понятно, что этот фильм вам точно понравится.

Главный герой, виртуозный взломщик сейфов, отличающийся весёлым нравом и цинизмом, но при этом представляющий реальную угрозу. Проведя 12 лет в тюрьме и выйдя на свободу, он намерен востребовать должок, который причитается ему за то, что он держал язык за зубами.

"Красота по-американски"

Кажется, что у главного героя рушится вся жизнь. На работе у него одни неудачи, да и в семейной жизни его преследуют проблемы. Жена завела любовника, а дочь влюбилась в соседского парня, который не так давно вышел из психиатрической клиники.

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