Роботы будут регулярно проверять каждого члена съемочной группы, делая тесты на COVID-19.

Голливудский актер Том Круз купил двух роботов, которые будут следить за обстановкой на съемочной площадке фильма «Миссия невыполнима 7».

Читайте такжеТом Круз проехался верхом на мчащемся поезде (видео)Об этом пишет The Sun.

По словам инсайдеров, покупка роботов стоила ему немалых денег. Они будут регулярно проверять каждого члена съемочной группы, делая тесты на COVID-19, и «патрулировать» помещение во время съемок.

Скандал на съемках «Миссии невыполнимой 7»: подробности

Недавно в сеть просочилась запись, как Том Круз обматерил своих подчиненных.

Причиной инцидента стало то, что его подчиненные на площадке не соблюдают дистанцию и не носят защитные маски.

Как известно, съемки новой части «Миссии невыполнимой» приходилось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса.

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Автор: УНИАН