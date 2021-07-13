Новый фильм от режиссера Уэса Андерсона уже получил восторженные отзывы критиков.

На 74-м Каннском кинофестивале, который проходит в эти дни, 12 июля 2021 года представили долгожданный фильм "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (The French Dispatch) от режиссера Уэса Андерсона.

Представить фильм, помимо самого режиссера, собрались многие звезды, сыгравшие в нем - Тимоти Шаламе, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон и другие.

Шаламе при этом удивил публику, появившись в блестящем костюме и темных очках, тогда как Броуди выбрал стильный черный костюм.

Комедийная драма "Французский вестник" стала 10-й режиссерской работой Андерсона, до этого снявшего такие фильмы, как "Водная жизнь Стива Зиссу", "Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт".

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События фильма вращаются вокруг редакции американской газеты The French Dispatch в вымышленном французском городе Эннуи-сюр-Блазе в XX веке. В центре картины - три сюжетных линии, связанные с публикациями в журнале.

"Французский вестник" уже успел получить восторженные отзывы критиков, похвалившие его за режиссуру, актерскую игру и юмор. В частности, на популярном агрегаторе кинорецензий у него 100% одобрения на основе 11 отзывов со средней оценкой 8,4 балла из 10.

Фильм должен был выйти в прокат еще летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса премьера была перенесена аж до Каннского кинофестиваля 2021 года. На данный момент ожидается, что фильм выйдет в шикрокий прокат в октябре 2021 года.

Фильмы Андерсона традиционно выделяются яркой цветовой палитрой и изысканным юмором, за что пользуются большой популярностью как среди критиков, так и среди киноманов. Еще одна особенность работы Андерсона - он весьма постоянен в выборе актеров, потому чаще всего главные роли в его фильмах исполняют одни и те же актеры.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что в Каннах в 2021 году покажут две ленты от Украины.

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Автор: Марина Григоренко