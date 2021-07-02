С 6 по 17 июля 2021 года состоится 74-й Международный Каннский кинофестиваль.

С 6 по 17 июля 2021 года состоится 74-й Международный Каннский кинофестиваль, одно из главных событий мировой киноиндустрии. На фестивале покажут две ленты от Украины.

В конкурсной программе "Неделя критик" состоится мировая премьера игрового фильма режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга", созданного при участии украинской кинокомпании Pronto Film. В программе "Специальных показов" принимает участие документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства ATOMS & VOID.

Параллельно с фестивальной программой будет работать один из самых престижных международных кинорынков Marché du Film, на котором Украина в пятнадцатый раз будет представлена национальным павильоном.

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"Каннский кинофестиваль имеет чрезвычайно важное значение для развития культурной дипломатии Украины и развития кинопроизводства в стране. Национальный павильон в Каннах имеет целью представить мощности Украины для развития международного сотрудничества и усилить ее имидж как надежного партнера". - сказала председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Национальный павильон под традиционным слоганом #UkraineIsYourDestination, призванный расширить международное сотрудничество в аудиовизуальной индустрии Украины, представив достижения в сфере кино за последнее время и потенциал кинопроизводства в целом. В фокусе внимания Павильона – последние изменения в законодательстве Украины, которые открывают новые привлекательные возможности сотрудничества с иностранными кинопроизводителями и существенно расширяют горизонты развития международных коллабораций. Также важным акцентом в работе Павильона будет презентация локаций для съемок в Украине.

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Автор: Диана Могилевич