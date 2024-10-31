Мировая премьера фильма состоится 28 февраля 2025 года, дата украинского релиза будет объявлена вскоре.

Вышел украинский трейлер волшебного фэнтези "Очи: Легенда Карпат" (The Legend of Ochi), рассказывающего зрителю невероятную легенду о магических созданиях, которые живут в лесах Карпатских гор. События фильма разворачиваются на фоне живописных горных пейзажей, а главные герои учатся жить рядом с удивительными существами.

В центре сюжета фильма – девушка Юля, родившаяся среди могущественных Карпат, в лесах которого скрыты таинственные магические создания. На некоторых из них охотятся, от некоторых – убегают, а об особенных – создают легенды. Как о новом "знакомом" Юли – волшебном Очи, которого очень нужно вернуть домой.

Главную героиню в фильме играет немецкая актриса Хелена Зенгель, которая получила известность после роли в ленте Тома Хэнкса "Новости со всего мира".

Также в ленте снялись оскароносные Эмили Уотсон (сериалы "Чернобыль", "Дюна. Пророчество") и Уиллем Дефо ("Антихрист", "Битлджус, Битлджус", "Отель Гранд Будапешт"), а также звезда франшиз "Оно", "Охотники за привидениями" и сериала "Очень странные дела" Финн Вулфгард.

Режиссером и сценаристом фильма стал Исайя Саксон, известный своей работой над музыкальными клипами Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Канье Уэста и Grizzly Bear. Для него – это первый полнометражный фильм, который в том числе становится и определенным исследованием собственного рода, который берет начало из Карпатского региона.

Съемки фильма проходили в 2021 году в румынской Трансильвании, в частности, в горах Апусены, на озере Баля и на Трансфегераском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании Adastra Cinema, мировая премьера фильма состоится 28 февраля 2025 года, дата украинского релиза будет объявлена вскоре.

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